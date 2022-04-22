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前宏都拉斯總統引渡至美受審 涉協助走私毒品受賄

2022/4/22 11:00（4/22 12:01 更新）
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宏都拉斯法院下令逮捕前總統葉南德茲（中），他15日戴著手銬、並穿防彈衣走出家門，並在21日被引渡到美國受審。（美聯社）
宏都拉斯法院下令逮捕前總統葉南德茲（中），他15日戴著手銬、並穿防彈衣走出家門，並在21日被引渡到美國受審。（美聯社）
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（中央社紐約21日綜合外電報導）前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）今天被引渡到美國受審，他被控協助走私數百公噸古柯鹼，及收受數以百萬美元計的賄賂。

53歲的葉南德茲於2014年至2022年間擔任宏國總統，他被控任內貪腐。葉南德茲若遭定罪，餘生可能都要在牢裡度過。

法新社目睹葉南德茲從德古西加巴（Tegucigalpa）空軍基地搭乘美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）專機離境，飛往美國於紐約拘禁。

葉南德茲被控自2004年起協助走私約500公噸古柯鹼，在他擔任總統更早以前已開始涉案。這些毒品主要來自哥倫比亞和委內瑞拉，通過宏都拉斯運往美國。

根據美國大使館文件，葉南德茲被控收受「數以百萬計美元賄款...來自宏都拉斯、墨西哥和其他地方多個販毒集團」。

根據紐約檢方起訴書，葉南德茲被控涉及3起販毒和武器犯罪案。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）告訴媒體：「葉南德茲濫用宏國總統職權...讓宏都拉斯成為毒品之邦。」

距離葉南德茲敗選卸任不到3星期，宏都拉斯應華府要求對他發出逮捕令。他2月15日向警方自首，並監禁在首都德古西加巴特勤警隊的拘留所內。

葉南德茲在總統任內，以美國緝毒戰友自居，也協助引渡了數名毒梟。

華府甚至還在2017年支持他競選連任，儘管宏國憲法規定總統任期只能一任，而他也被控選舉舞弊。

後來幾名毒販告訴美國檢方，他們曾經行賄葉南德茲的親信，到他卸任時，美國緝毒官員已做好準備對葉南德茲展開行動。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110422

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美尋求引渡 宏國前總統戴手銬穿防彈衣向警自首
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