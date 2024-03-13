宏都拉斯前第一夫人葉安娜宣布角逐總統

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（中央社德古西加巴12日綜合外電報導）宏都拉斯前第一夫人葉安娜於丈夫葉南德茲因走私數百噸古柯鹼進入美國而遭定罪數日後，宣布將角逐明年的總統大選。

法新社報導，葉安娜（Ana Garcia de Hernandez）今天在X平台發文說：「我已經決定投入國家黨（National Party）的共和國總統初選。」

律師出身的葉安娜同時表示，她將從隔天開始為於2014年到2022年間擔任總統的葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）展開「追求正義行動」，為夫婿辯護。

美國紐約聯邦地區法院8日判決葉南德茲販運毒品和武器有罪，他恐將在監獄中度過餘生。

12名陪審員一致裁定葉南德茲遭控的陰謀進口古柯鹼、非法使用和攜帶機槍、持有機槍等指控有罪。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130313