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川普喬州選務案女檢爆緋聞 法官裁定無須退出

2024/3/16 16:09
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國喬治亞州法官邁克菲今天裁定，在喬治亞州起訴前總統川普圖謀推翻2020年敗選結果的富爾頓郡地方檢察官威里斯可留在此案，但與她交往引發爭議的下屬韋德必須退出。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）高等法院法官邁克菲（Scott McAfee）裁定結果出爐後，韋德（Nathan Wade）即遞辭呈。韋德是威里斯找來擔任川普被控干預喬治亞州2020年大選選務案的控方首席。

韋德在向威里斯（Fani Willis）遞交的辭呈中說：「我為了民主、為了美國公眾的利益遞出辭呈，以期推動此案盡快能有進展。」

威里斯和韋德爆出緋聞後，川普陣營指兩人存在「不當親密私人關係」。川普和其他共同被告一直尋求將威里斯踢出此案並讓整起案件撤銷。

他們宣稱韋德經手此案所獲的65萬美元薪酬中，有一部分被用來帶威里斯去享受「奢華度假」，包括在加勒比海乘船以及到加州納帕山谷（Napa Valley）遊覽。

威里斯和韋德承認相戀，但堅稱是在她2021年11月任命他參與川普喬州介選案後才開始交往。

邁克菲在23頁裁定書中說，威里斯在判斷上出現「巨大失誤」，有「非常明顯欠妥」之處，但也說如果韋德退出，她可以留在此案。

邁克菲說：「本庭認為這些指控和證據在法律上不足以認定存在實際的利益衝突。」

川普在喬州的委任律師薩多（Steve Sadow）對裁定結果失望，說「我們會利用所有可行的法律選項，繼續努力終結此案，喬州介選案從一開始就不該出現」。

川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示樂見韋德退出，說他「灰頭土臉辭職」。

紐約時報指出，川普一方從今年1月初就想方設法拉下威里斯，盼讓官司無法趕在11月總統大選前進入審理。如今只要有對法官邁克菲這項裁定提出抗告，都能進一步讓案件開審延宕。

共和黨從中嗅得血腥味讓威里斯仍無法擺脫麻煩。曾在川普政府時期於白宮實習的年輕律師克雷默（Courtney Kramer）上週宣布，今年將角逐富爾頓郡地方檢察官一職挑戰威里斯。

雖然在克雷默不大可能自民主黨票倉的富爾頓郡勝出，但競選檢察官期間的口水戰，勢必會讓威里斯承受更多檢視和圍剿，從而也會間接影響喬州介選案。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130316

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