控Uber搶生意 澳洲計程車司機約獲56億元賠償

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲計程車司機受到共乘服務巨擘Uber崛起影響而採取法律行動，他們的律師在解決一場艱難的法律糾紛後於今天表示，他們已贏得1.78億美元（約新台幣56.3億元）的賠償。

法新社報導，超過8000名計程車司機和租車公司老闆2019年聯合採取法律行動，指稱Uber於2012年進入澳洲，讓他們損失大量收入。

首席律師唐納利（Michael Donelly）表示，這筆和解金是「澳洲法律史上第5高的集體訴訟和解金額」。

莫里斯布萊克本（Maurice Blackburn）法律事務所的唐納利說，5年來，Uber每天都使盡全力，試圖在每個轉折點上拒絕集體訴訟成員獲得任何形式的補救或賠償。

律師們說，Uber在澳洲開展業務時，採取「各種令人震驚的行為」，包括使用「無證汽車和未經認可的司機」。

計程車司機安德里安納奇斯（Nick Andrianakis）告訴記者，當Uber推出服務時，他被迫結束經營了40年的計程車業務。

他說：「我失去工作的熱忱…沒了養活家人的收入。」

Uber則表示：「Uber於十多年前創立時，世界上任何地方都沒有共乘法規，澳洲也是如此…時至今日已大不相同，Uber現在於澳洲每個州和地區都受到監管，政府也承認我們是全國交通運輸系統各種選項的重要一環。」

總部設在美國的Uber市值達1570億美元，自稱為澳洲計程車補貼計畫做出「重大貢獻」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130318