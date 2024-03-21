甫亮相即遭毀損 當局豎圍籬裝監控護班克西壁畫

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）倫敦當局今天表示，英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅新壁畫才亮相幾天便遭人毀損，因此對其採取「臨時措施」。

法新社報導，位於北倫敦的伊斯靈頓市議會（Islington Council）表示，已在壁畫周邊豎起圍籬並裝設監控攝影機，同時下令地方官員負責因應到現場圍觀的人潮，以協助保護班克西的畫作。

伊斯靈頓自治市的芬斯伯瑞公園（Finsbury Park）附近街道本週出現一幅大型壁畫，一棵光禿禿大樹後方的白牆被漆上一大片綠色，看起來就像是為枯樹添了綠葉，白牆下方則有一個手裡拿著噴漆桶的人形圖案。

這位神秘的藝術家18日在社群網站Instagram（IG）發布一張照片，畫面可見禿樹與尚未噴漆的白牆，似乎證實了他就是這幅壁畫的創作者。

然而，在媒體大肆報導、吸引大批民眾關注後，這面壁畫今晨遭人破壞。社群媒體流傳的影像顯示，亮綠色的牆面出現了兩道白漆。

伊斯靈頓市議會發言人說：「很遺憾看到這件作品遭人毀損。」

「我們正在與屋主討論未來的解決方案，讓大家都能欣賞這幅畫作，同時保護它、這棵樹木和周邊地區。此外，我們也正在安裝監控攝影機。」

去年12月，班克西一幅作品出現在倫敦南區街角數小時便遭人拆走，警方以涉嫌盜竊和毀損罪逮捕兩名男子。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130321