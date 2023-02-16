英國地方議會拆了班克西新作 遭抗議後趕緊復原

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英國塗鴉大師班克西最新創作14日出現在英格蘭馬蓋特鎮，描繪一名家庭主婦似乎正在將她的伴侶推入冷凍櫃中。（圖取自instagram.com/banksy）

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）構成知名英國塗鴉大師班克西最新創作一部分的一個冷凍櫃，在被當地區議會以「基於衛生和安全」為由搬走一天而引發抗議後，今天又被放回原來的位置。

法新社報導，昨天出現在英格蘭東南部馬蓋特鎮（Margate）的壁畫內容描繪一名1950年代穿搭風格的家庭主婦，她的一顆眼睛瘀青腫脹，還缺了顆牙，看起來似乎正在將她的男性伴侶推入冷凍櫃中。班克西（Banksy）把一個真實的冷凍櫃放在牆邊，構成畫作。

就在當地民眾慕名前來拍照之際，塔奈特區議會（Thanet District Council）派人將位在這個海邊小鎮破舊區段的冷凍櫃搬上貨車，引發抗議。

不過區議會今天宣布，已經把那個舊冷凍櫃放回原位。

馬蓋特鎮所屬的塔奈特區議會在聲明中說：「經處理後，議會工作人員從班克西裝置搬走的那個冷凍櫃現在沒有危險。今天已經放回這件藝術品所在的原來位置。」

區議會表示，「基於衛生和安全理由」而必須將它移走，進行有關的處理，並對班克西這件新作處理家庭暴力這項重大課題予以認同，還表示正與屋主接洽，以了解他們想要如何保存這件創作。

神出鬼沒的班克西真實身分仍然是個謎。他在Instagram帳號中上傳3張這件作品的照片，把它取名為「情人節的睫毛膏」（Valentine's Day Mascara）。

其中兩張照片是這位家庭主婦的特寫。她身穿藍色圍裙、戴著黃色洗碗手套，面露喜色。不過臉上似乎留下遭到家暴的痕跡。

搬走冷凍櫃之舉讓圍觀者摸不著頭緒。35歲居民霍爾登（Laura Holden）告訴法新社：「感覺冷凍櫃也是作品的一部分，也許班克西從一開始就打定主意要讓他們搬走，因為我們都很清楚，要讓塔奈特區議會來幫我們收垃圾，那簡直比登天還難。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120216