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烏克蘭發行新郵票 藉班克西壁畫喻以小搏大

2023/2/25 13:12（2/25 13:23 更新）
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（圖取自烏克蘭郵政網頁postmark.ukrposhta.ua）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭在俄羅斯全面入侵滿1年之際發行一款郵票，郵票圖案為英國知名的班克西（Banksy）一幅塗鴉，繪有一名小男孩用柔道擊敗一個成年男子，象徵以小搏大抗俄。

法新社報導，這幅班克西原畫是在基輔西北部小鎮博羅江卡（Borodyanka）一面毀壞的牆上，在戰爭開打之初，博羅江卡的許多建築物就被俄軍飛機炸成瓦礫堆。

畫作靈感來自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以有柔道黑帶聞名，圖畫呈現柔道搏擊時一名小男孩摔倒一個成年男子。

新郵票圖樣用這幅班克西畫作，下方還加了「滾吧！蒲亭」的字樣。

在2022年底，一些班克西的畫作就陸續出現在基輔。民眾今天湧向基輔市中心獨立廣場（Maidan）的郵局，購買新款郵票。

排隊人龍中，50歲的經濟學家斯維拉娜（Svetlana）開心收下郵票說：「我支持烏克蘭武裝部隊，郵票發行於歷史性一刻」她意指俄羅斯2022年2月24日全面入侵滿1年的日子。

馬克西姆（Maxime）也買了首日封，稱自己很高興能看到「首張班克西作品做成的郵票」

26歲的她告訴法新社：「這是讓全世界瞭解烏克蘭一個很酷的方式，我們仍是焦點。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120225

#班克西
#烏克蘭
#法新社
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