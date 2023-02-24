戰事致烏克蘭兒童擔驚受怕 如何面對傷痛成課題

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台灣世界展望會24日發布新聞稿表示，俄烏戰爭爆發一年來，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護。（展望會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月24日

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（中央社記者曾以寧台北24日電）俄烏戰爭屆滿週年，世界展望會今天指出，歷經動盪和暴力威脅，許多烏克蘭兒童陷入焦慮，甚至有暴力、濫用藥物行為，作為應對創傷的機制，陪孩子紓壓、延續學習成為重要工作。

台灣世界展望會發布新聞稿指出，俄烏戰爭爆發一年來，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護。且在烏東地區，有47%兒童表示戰火毀損家園，擔心安危的兒童更有83%之多。

「孩子們擔驚受怕，更難控管情緒。」世界展望會烏克蘭危機回應總監克里斯．帕盧斯基（Chris Palusky）指出，烏東地區有1/5兒童說，同儕間出現暴力行為，「眼見家人因轟炸受傷或赴前線作戰，讓孩子們憤恨不平，他們想要報復」。

此外，還有過半數兒童提及同儕以抽菸、濫用藥物等成癮方式，作為面對家人離散、流離失所、暴力威脅等傷痛的因應對策，更有8成青少年男孩表示同儕藉此紓壓。帕盧斯基指出，讓孩子感覺生活回歸常態很重要，「穩定上學能使孩子重拾安定感，但頻繁停電和空襲警報常打斷孩子學習，他們很難在防空洞連網上課」。

展望會進行需求評估調查發現，僅1/4烏克蘭兒童在過去一年得到有品質的教育支持。展望會持續與在地夥伴組織合作，透過心理社會支持、教育、兒童保護等服務，陪伴孩子紓解情緒壓力，修復受傷的心。

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服務包括心理諮商轉介、教師和社會工作者心理急救培訓、線上諮商、成立青年社團、提供教學APP、舉辦非正規教育活動等，陪孩子處理創傷、延續學習，預防孩子訴諸消極創傷應對機制，也開設如何避開地雷區等課程。一年來展望會已在烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞等地服務逾65萬烏克蘭人，含25萬名兒童。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，衝突正在摧毀數百萬烏克蘭孩子的童年，若戰事繼續、孩童身心健康持續受創，可能導致中長期心理障礙或心理疾病；而不確定的未來、留在外國或回烏克蘭的兩難、失去的工作機會、進行中的空襲等，更讓前方路漫漫難行。展望會盼長期支持烏克蘭兒童需求，一起迎來和平曙光、邁向重建。（編輯：管中維）1120224