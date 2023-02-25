俄烏戰爭週年 烏克蘭悼念逝者並矢言取勝

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭今天屆滿一年，烏克蘭悼念在戰爭中喪命的亡者，並矢言繼續奮戰；俄羅斯則要全世界接受戰爭「現實」，同時面臨西方國家實施的新一波制裁措施。

路透社報導，在基輔索菲亞廣場（Sophia Square）的紀念儀式中，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）頒發勳章給軍人們和一名死者的母親。當國歌響起時，他強忍淚水。

他在電視轉播的演說中表示：「我們已經成為一個大家庭，烏克蘭人庇護烏克蘭人，向那些被迫逃離戰爭的人們敞開家門和心房。」

「我們頂住所有的威脅、砲擊、集束炸彈、巡弋飛彈、自殺攻擊無人機，以及停電和寒冷…我們將傾盡全力，要在今年拿下勝利。」

澤倫斯基再次呼籲西方提供更多武器，並與美國總統拜登和其他七大工業國集團（G7）領導人一起參加視訊會議，各國承諾會更加支持烏克蘭。

拜登在推特（Twitter）上說：「一心想要重建帝國的獨裁者永遠無法抹殺人民對自由的熱愛…烏克蘭永遠不會是俄羅斯的勝利，絕對不會。」

美國宣布再向烏克蘭提供價值20億美元的軍事援助計畫，並對俄羅斯礦業、金屬業，以及被控提供限運產品給俄羅斯的第3國公司，追加一系列制裁措施和關稅。

G7成員國加拿大和英國同樣公布了類似措施；有27個成員國的歐洲聯盟經過激烈辯論到最後一刻的協商後，也通過新一輪制裁方案。

然而，拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時重申，他不打算把澤倫斯基連月爭取的F-16戰機送到烏克蘭，還說美國目前不認為有理由提供這款先進戰機。他說：「我暫時排除這個（選項）。」

與此同時，烏克蘭軍方表示，俄羅斯今天把在黑海執勤的軍艦數量增加了一倍，預料這可能是為了發起更多飛彈襲擊做準備。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120225