班克西烏克蘭廢墟作品 遭人硬生生從牆上切下

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塗鴉藝術大師班克西在烏克蘭的一幅壁畫被切割下來。（路透社）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭基輔州州長表示，有一群人今天試圖拿走塗鴉藝術大師班克西（Banksy）在烏克蘭的一幅壁畫，他們把畫在遭戰火摧殘建物外牆上的這幅塗鴉切割下來。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這群人在烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾（Hostomel）切下一棟建築側面外牆一塊塗上水泥的木板外層，上面繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。

基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）透過聲明表示，這群人當場被逮個正著，壁畫也已收回。

路透社報導，庫列巴還說，這幅塗鴉仍完好無缺，並受到警方保護。

他表示：「這些圖像畢竟是我們拚命對抗敵人的象徵。…我們將盡全力維護這些街頭藝術品，作為我們勝利的象徵。」

烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾一棟建築側面外牆上，繪有一名戴著防毒面具、穿著浴袍的女子，手中拿著一具滅火器。（路透社）

班克西的作品在藝術市場可以賣到數以百萬計美元。他證實自己11月時，在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後一些受激烈戰火摧殘的地方，畫下這幅遭竊壁畫和另外6幅作品。

其中一幅塗鴉可見一名女子體操運動員在一小堆水泥瓦礫上倒立，另一幅則是一位老人在泡澡。

警方公布了在霍斯托梅爾的壁畫竊案影像，黃色外牆有一大塊被切下，可以看見牆裡的紅磚。警方表示，有幾個人當場遭到逮捕。

俄羅斯揮軍烏克蘭已邁入第10個月。在戰爭第一階段，基輔周圍俄軍便已被擊退；但烏國東部和南部的戰事目前仍然激烈。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1111203