更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播
國際

俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

2022/3/15 16:37（3/15 17:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國街頭藝術家C215一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上週出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上。（圖取自facebook.com/c215stencils）
法國街頭藝術家C215一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上週出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上。（圖取自facebook.com/c215stencils）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎15日綜合外電報導）一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上週出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上，法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。

這幅畫還附上一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的名言，他在2019年當選總統時告訴職員：「我真心不想要我的照片出現在你們的辦公室裡，因為我不是神也不是偶像，而是國家公僕。你們應掛上自己孩子的相片，每當要做決策時就看看他們。」

49歲的C215本名蓋米（Christian Guemy），他在自己的工作室告訴法新社，這幅作品要傳達的是一種普世的鼓勵訊息，「它激發我們去思考烏克蘭持續中的人道悲劇，以及政治人物當有所為的義務」。

蓋米自己的人生並不順遂，母親13歲懷了他，祖父母把兩人當姊弟般撫養，但5年後母親自戕。蓋米曾說自己成長的世界，猶如充斥暴力、毒品、酒精的黑夜。

他曾從事豪華家具出口工作，但在一次痛苦分手後，蓋米開始在街頭塗鴉，也曾跟英國街頭藝術家班克西（Banksy）合作。

蓋米的作品常以尋常平民為主題，像是敘利亞、科索沃、盧安達衝突下受害的孩童，以及2015年法國「查理週刊」（Charlie Hebdo）槍擊案的罹難記者。

他表示：「或許對菁英來說，有些（作品）太過簡化，但它們（的訊息）夠清楚，可以傳達給非常廣大的群眾，包括工人階級區域。」

「我希望我的作品比我本人更重要，能在凡事分歧的社會，把人們團結起來。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110315

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

延伸閱讀
班克西助種族正義賣限量T恤 原價千元轉賣變34萬影片／班克西氣球女孩半毀作品更值錢 7億天價落槌烏克蘭防長控俄軍殺害平民多於士兵 難民達250萬影片／烏克蘭總理指蒲亭侵略歐洲中心 恐成第三次大戰是否馳援俄羅斯 CNN：美情資顯示中國持開放態度法新社：基輔市中心傳出多起爆炸聲響漁翁得利 紐時：中國自認將成俄烏戰爭贏家
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀