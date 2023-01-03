盜班克西烏克蘭壁畫 幕後主使恐被關12年

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班克西在烏克蘭的塗鴉壁畫被人切割下來，烏克蘭內政部表示若罪民成立，幕後策畫者將面臨最高12年徒刑。（路透社）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭內政部今天表示，如果罪名成立，涉嫌將英國知名塗鴉藝術家班克西在烏國城鎮一幅壁畫切割下來的幕後策劃者，可能將面臨最高12年徒刑。

路透社報導，官員指出，班克西（Banksy）在霍斯托梅爾（Hostomel）留下的塗鴉作品，於去年12月2日被從一面牆上切下 ，壁畫上繪有一名穿著浴袍、戴著防毒面具，並手拿滅火器的女性。

烏克蘭內政部在網站上宣布，他們認為策劃此事者已經接獲「到案說明的通知」。

烏克蘭內政部的聲明表示，這個出自班克西之手的作品價值超過900萬荷林夫納（hryvnia），相當於24萬3900美元左右（約新台幣753萬元）。

聲明中說：「犯罪分子試圖用木板和聚乙烯將這幅壁畫運走。幸好有機警的市民、警方和其他維安部隊才能逮捕犯罪分子。」壁畫也已收回。

他證實自己去年11月時，在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後一些受激烈戰火摧殘的地方，畫下這幅遭竊壁畫和另外6幅作品。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120103