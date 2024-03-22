委內瑞拉反對派幹部被捕 阿根廷等國嚴厲譴責

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）委內瑞拉反對派前議員馬查多所屬政黨多位幹部20日被捕，引發阿根廷和烏拉圭嚴厲譴責馬杜洛政權，巴拉圭和哥倫比亞也表示關切，巴西政府則保持沉默。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，據委內瑞拉總檢察長沙柏（Tarek William Saab）稱，馬查多（Maria Corina Machado）所屬政黨多位幹部涉嫌參與在委內瑞拉煽動暴力的陰謀，今年至今已有7人被捕，另外7人收到拘票。

烏拉圭外交部聲明指出，拘捕事件升級顯示委內瑞拉政治局勢惡化，委內瑞拉政府明確劃開與「巴巴多斯選舉路線圖協議」的距離。

馬杜洛（Nicolás Maduro）政府和反對派去年在巴巴多斯（Barbados）達成協議，承諾將於2024年在國際觀察員監督下舉行自由、公平投票。

烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle）政府聲明譴責委內瑞拉政府的專橫行徑，對馬杜洛政權反對者的人權受到侵犯表示關切，並指出：「烏拉圭和國際社會一同呼籲，立即釋放所有因政治原因被監禁的人。」

阿根廷政府也嚴厲譴責這種情況，並表示：「完全不能接受逮捕馬查多所屬政黨協調員阿爾維亞雷斯（Henry Alviarez）、耶南德茲（Dignora Hernández）及其他幹部。」

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府聲明，要求委內瑞拉政府儘快釋放被監禁的政黨幹部，停止任意逮捕反對派代表，「最近的事件違背民主精神，威脅新政治領袖出現」。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）政府則表示：「對馬杜洛政權任意逮捕阿爾維亞雷斯和耶南德茲等人的行為感到遺憾。」並呼籲「迅速釋放被監禁的幹部和結束對該黨成員的政治迫害」。

由左翼總統裴卓（Gustavo Petro）治理的哥倫比亞政府也對最近發生的逮捕事件、可能影響委內瑞拉所有政治力量公平參與選舉表示關切。

阿爾維亞雷斯等人被捕後，馬查多召開緊急記者會說：「這一天是展現馬杜洛政權邪惡的一天，將做為恥辱日載入史冊。」

馬查多期望國際社會「不僅止於傳達善意」，並警告說，如果馬杜洛繼續掌權，大約500萬委內瑞拉人將離開該國。

巴西外交部尚未就馬查多所屬政黨又有幹部被捕事件發表評論。

去年5月在巴西首都巴西利亞舉行南美領袖峰會，巴西總統魯拉（Luis Inácio Lula da Silva）曾表示，針對委內瑞拉「反民主和威權主義的敘事」是被構建出來的。

烏拉圭總統拉卡耶當時說：「將委內瑞拉發生的事情當成是一種敘事，就像試圖用手遮住陽光一樣，隱瞞實際情況。」（編輯：陳惠珍）1130322