熱浪襲捲馬來西亞 民眾一天洗澡6次消暑

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（中央社記者黃自強吉隆坡25日專電）熱浪襲捲馬來西亞，大馬氣象局對各州發布熱浪警報，多數地區氣候炎熱，部分地區氣溫高達攝氏37度到40度，北馬甚至有民眾一天洗澡6次消暑。

「新海峽時報」（New Straits Times）、東方日報、星洲日報等媒體報導，氣象局透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文，說明目前僅雪蘭莪、登嘉樓與吉隆坡是全大馬不屬於熱浪警告地區。

氣象局指出，諸如吉打、霹霹、吉蘭丹、彭亨、麻六甲、柔佛，以及東馬的沙巴與砂拉越等大多數地區，這3天會出現35度到37度等高溫。部分地區如玻璃市等地區則出現37度到40度高溫。

馬來西亞武裝部隊（MAF）也會在大馬持續氣候炎熱與未降雨情況下與氣象局合作，進行人造雨作業。

大馬媒體報導，北馬地區有民眾一天洗澡次數多達6次，甚至半夜熱到睡醒再去洗澡，不少人減少戶外活動，即使休假也待在家中，甚至感覺太陽照射到皮膚都覺得有刺痛灼熱感。

不過，城市地區假日百貨商場依然人潮滿滿，多數民眾待在商場內吹冷氣，或享受冰品消暑。（編輯：陳惠珍）1130325