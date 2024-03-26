波蘭召見俄大使解釋飛彈侵入領空 結果等嘸人

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（中央社華沙25日綜合外電報導）俄羅斯一枚攻擊烏克蘭西部城鎮的巡弋飛彈日前侵入波蘭領空，波蘭召見俄羅斯大使要求解釋。波蘭外交部今天表示，俄羅斯大使並未現身外交部。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergei Andreev）向俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）表示，他正等待波蘭方面提出證據，「如果沒有證據，討論這個話題就沒有意義」。

波蘭當局昨天表示，俄羅斯一枚朝烏克蘭西部城鎮發射的巡弋飛彈，在夜間掃過波蘭領空，時間長達39秒。

波蘭軍方表示，這枚飛彈以每小時近800公里的速度在距離地面約400公尺處飛行時，越境侵入波蘭約2公里。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）說，波蘭啟動所有防空系統，「若有任何跡象指出飛彈攻擊目標位於波蘭領土」，這枚飛彈就會被擊落。

波蘭外交部昨天表示，將召見俄羅斯大使「做出解釋」作為回應，同時敦促俄羅斯「停止對烏克蘭人民和領土的恐怖空襲，停止戰爭，專注自身的內部問題」。

波蘭外交部發言人朗斯基（Pawel Wronski）告訴記者，「（俄羅斯）大使…今天沒有出現在外交部，對俄國巡弋飛彈侵入波蘭領空事件做出解釋」。

朗斯基補充說，「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）載明了駐在國大使的職責。

他也表示：「我們想知道這位大使是否遵照莫斯科外交部的指示，以及他是否能在華沙（Warsaw）妥為代表俄羅斯的利益。」

「波蘭外交部要求對侵犯領空提出解釋的外交照會，將以另一種方式轉交俄羅斯外交部。」

安德瑞夫選擇不予理會波蘭當局的召見。他對俄羅斯新聞社說，「我詢問波蘭是否有意向我們提供這些指控的證據」，但「我沒收到明確回覆」。

去年12月，另一枚俄羅斯巡弋飛彈在進入烏克蘭前，同樣侵入波蘭領空。安德瑞夫表示，俄羅斯仍在等待波蘭方面提出證據。

當被問及安德瑞夫的說法時，華沙表示沒什麼好補充的。

柯席尼亞克-卡密希今天對波蘭衛視新聞（Polsat News）表示，波蘭無法忽視這樣的「蔑視」，當局將在接下來幾天決定下一步行動。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130326