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俄羅斯導彈侵入領空 華沙：會擊落以波蘭為目標導彈

2024/3/25 10:24（3/25 10:37 更新）
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（中央社記者彭維楀華沙24日專電）俄羅斯導彈24日清晨進入波蘭領空，華沙當局要求俄羅斯為此說明。波蘭國防部長指出，導彈受到監控，直到離開波蘭領空；且若有任何跡象表明俄羅斯導彈正飛向波蘭的目標，導彈就會被擊落。

波蘭新聞社（PAP）報導，這枚導彈在奧瑟杜夫（Oserdow）鎮附近波蘭空域，並停留39秒。奧瑟杜夫鎮長茲迪步（Henry Zdyb）接受當地媒體採訪時說，他看到了導彈。「我看到天空中一個快速移動的物體。一切都被照亮了，飛得很低，飛越烏克蘭的邊境。」

整個過程都在波蘭與北約的軍事雷達系統監控中，也促使波蘭和北約啟動F-16戰鬥機。

這是俄羅斯過去4天對烏克蘭第3次大型導彈襲擊，也是第2次針對首都基輔的襲擊。華盛頓郵報報導，基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）表示，襲擊是由俄羅斯薩拉托夫（Saratov）地區的恩格斯區（Engels）發射。

波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）受訪表示，如果有任何跡象表明俄羅斯導彈正飛向波蘭的目標，俄羅斯導彈就會被擊落。他說：「由於24日對烏克蘭的導彈襲擊，是俄羅斯侵略烏克蘭以來最激烈的襲擊之一，所有戰略程式都按時啟動，導彈受到監控，直到它離開波蘭領空。」

波蘭武裝部隊作戰司令部發言人葛茲維斯基（Jacek Goryszewski）向波蘭新聞社表示，針對當時導彈的軌跡、速度和高度評估判斷，它將會離開波蘭領空。

波蘭外交部副部長安傑伊．塞伊納（Andrzej Szejna）接受媒體訪問也指出，這不是俄羅斯導彈第一次跨越波蘭領空，因此波蘭外交部打算召集俄羅斯駐波蘭大使，向他遞交一份抗議書，並要求俄羅斯近一步解釋這些行動。

自從俄羅斯兩年多前全面入侵烏克蘭以來，波蘭領空多次被入侵，引發歐盟和北約成員國擔憂。（編輯：陳惠珍）1130325

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