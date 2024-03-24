波蘭：俄巡弋飛彈侵入領空39秒 波軍全程監控

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（中央社基輔24日綜合外電報導）官員指出，俄羅斯今天對烏克蘭發射57枚飛彈及無人機，攻擊烏國首都基輔及西部利維夫（Lviv）地區。波蘭軍方表示其中一枚俄國巡弋飛彈一度短暫侵入波蘭領空。

路透社報導，烏克蘭空軍透過通訊軟體Telegram發布聲明，指俄羅斯發射29枚飛彈，出動28架攻擊無人機，烏克蘭空軍摧毀其中18枚飛彈、25架無人機。

基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）透過Telegram說，基輔今天清晨受數起爆炸撼動，烏克蘭空軍在首都及周邊地區摧毀十多枚俄羅斯發射的飛彈。

根據波普科，這場攻擊僅造成些微損害。

波蘭軍方則指出，俄羅斯向烏克蘭西部利維夫地區所發射的一枚巡弋飛彈侵入波蘭領空。

波蘭武裝部隊作戰司令部（RSZ）在社群媒體平台X發文說：「該物體進入盧布林省（Lublin Voivodeship）奧瑟杜夫鎮（Oserdow）附近的波蘭領空並停留了39秒。軍事雷達系統全程監控該物體的飛行過程。」

法新社報導，根據波蘭武裝部隊作戰司令部，波蘭軍方持續監控烏克蘭領土的局勢，並維持警戒常態以確保波蘭領空安全。

波蘭武裝部隊作戰司令部也透過聲明強調，波蘭在事件發生期間啟動了防空程序。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130324