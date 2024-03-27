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學齡兒童遭網路霸凌比例 WHO：疫情期間略增

2024/3/27 11:41
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（中央社哥本哈根27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）歐洲分區一項涵蓋44國的報告指出，11歲到15歲兒童2022年遭遇網路霸凌的比例達16%，高於4年前的13%。

法新社報導，WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）透過聲明說：「這份報告為我們所有人敲響了警鐘，要我們解決霸凌和暴力問題，不論情況是在何時、何地發生。」

根據這篇題為「學齡兒童健康行為」（Health Behaviour in School-aged Children）的研究，有15%的男孩與16%的女孩表示近幾個月至少遭遇過1次網路霸凌。

隸屬聯合國的WHO指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變了青少年彼此間的行為。

那份報告提到說：「COVID-19疫情爆發以來，虛擬形式的同儕暴力變得尤其嚴重。防疫封鎖期間，年輕人的世界日益虛擬化。」

WHO表示，遭遇最多網路霸凌的，是保加利亞、立陶宛、摩爾多瓦和波蘭的男孩；最低的則是西班牙。WHO並沒有提供詳細數據。

這份研究數據來自歐洲、中亞和加拿大44國的27萬9000名兒童和青少年。

在大多數地方，網路霸凌在男孩11歲、女孩13歲時達到高峰。

其他霸凌行為發生比例則大致持平，僅略為增加。

報告顯示，有11%的男女孩表示，過去幾個月期間，每個月至少在學校被霸凌兩、三次。這樣的數據僅略高於4年前的10%。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130327

#COVID-19
#WHO
#歐洲
#法新社
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