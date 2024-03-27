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日本擬官民聯手研發國產客機 10年投資逾兆元

2024/3/27 17:46（3/27 18:20 更新）
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圖為SpaceJet試驗機。（圖取自三菱重工網頁mhi.com/jp）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府經濟產業省今天表明，將透過官方與民間企業聯手以2035年左右為目標，推動研發次世代國產客機，總計未來10年官民將投入約5兆日圓（約新台幣1.05兆元）資金。

日本經濟新聞報導，經濟產業省今天在產業構造審議會上，提出新的「航空機產業戰略」草案。日本政府基於對三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）中止研發三菱SpaceJet（MSJ，舊稱MRJ）國產噴射客機的反省，為避免重蹈單一企業單打獨鬥的覆轍，認為未來要由多家企業合力研發國產客機。

經濟產業省未來除了補助研究經費外，也將在訂定技術規格及穩定採購零組件等廣泛領域提供協助。

經濟產業副大臣岩田和親在審議會致詞時強調，不能滿足於零組件供應商的地位，「要以能主動積極提供附加價值的存在來進行產業改革」。他還說：「利用從MSJ獲得的官民知識與經驗是我們的使命。」

MSJ過去雖然獲經濟產業省約500億日圓補助，但三菱重工2023年宣布中止研發。

新戰略草案中列舉MSJ失敗的主因，包括對取得安全認證的理解不足、因應零組件等海外業者的經驗不足、假想的市場環境發生變化，及政府對研究開發的協助不夠充分等。

從三菱重工宣布放棄MSJ後，日本目前已無業者在研發客機，所以這次的官民聯手將成為日本繼三菱重工後再度挑戰研發客機的第一步，目前預想未來10年官方與民間將合力投資約5兆日圓。

雖然目前的噴射機都以噴射發動機為主流，但日本放眼未來需求，也假想以氫氣發動機作為動力的客機。

新戰略草案中基本上由多家企業共同研發，並假想由像三菱重工的製造商、零組件業者及先行研發氫氣引擎的汽車製造商等合組研發團隊，並從美國飛機製造商波音公司學習關鍵技術。

儘管日本在零組件供應部分擁有優勢，但僅依靠國外飛機製造商下訂單進行製造，可能會喪失競爭力。

航空業界也提出要在2050年達到溫室氣體淨零排放，未來對脫碳原材料的需求將升高。經濟產業省透過研發民航機體，也將推動提升零組件等相關技術附加價值。

讀賣新聞報導，政府將在新戰略中提出量產全球需求量大的單走道窄體噴射客機，及研發因應脫碳的次世代客機。從經濟安全保障及防衛角度來看，航機產業的重要性正在升高，因此日本政府將提供業者協助以期實現戰略。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327

#三菱重工
#日本
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