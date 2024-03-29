荷蘭防ASML出走 擬耗資逾850億改善基礎建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹28日綜合外電報導）荷蘭政府今天表示，將耗資25億歐元（約新台幣863億元）來改善愛因霍芬地區（Eindhoven）的交通和其他基礎建設，以確保荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）不會將業務外移。

路透社報導，荷蘭為留住艾司摩爾而推出名為「貝多芬行動」（Operation Beethoven）的計畫，上述款項為計畫的一環，金額已由荷蘭經濟事務部長雅得安斯恩斯（Micky Adriaansens）向記者證實。

這筆多年期資金將用於改善愛因霍芬地區的住房、教育、交通和電力網。艾司摩爾是歐洲最大科技公司，也是全球首屈一指的電腦晶片製造設備供應商，公司總部設在愛因霍芬近郊的費爾德霍溫（Veldhoven）。

荷蘭內閣在聲明中宣布，政府也有意降低企業的租稅負擔，「藉由採取這些措施，內閣認為，艾司摩爾將繼續投資並維持在荷蘭的法定、財務和實際總部」。

艾司摩爾樂見政府計畫，並表示受惠的不僅是愛因霍芬地區的科技公司，還有荷蘭全國。但艾司摩爾也表示，還在決定未來要在哪裡發展。

本月稍早，艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）公開抱怨荷蘭的政策，包括計劃取消技術移民的減稅政策，這將使艾司摩爾更難聘雇重要員工。

艾司摩爾還說，荷蘭政府未藉適當投資來改善愛因霍芬地區的基礎建設，如公路、住房、電力網等。（譯者：楊昭彥）1130329