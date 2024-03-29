靜岡縣內工程卡關 日本中央新幹線開通延後

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本JR東海公司今天透露，由於靜岡縣內隧道動工時間不明，放棄磁浮列車中央新幹線東京都的品川站至愛知縣的名古屋站區間，最快2027年開通的目標。

日本經濟新聞報導，磁浮列車中央新幹線東京站至名古站屋區間中途橫跨山梨縣、靜岡縣及長野縣等地，但靜岡縣政府以工程可能影響水資源、南阿爾卑斯山的生態系統等為由，尚未批准縣內的隧道工程。

今天在國土交通省舉行的相關對策會議以確認靜岡縣內工程的保護環境對策期間，JR東海公司社長丹羽俊介表示，因為靜岡縣政府不批准工程，「無法達成2027年開通的目標」。

靜岡縣內隧道工程全長約8.9公里。JR東海公司2017年已簽訂了施工合約，簽約至今已經過了6年4個月，工程仍未被靜岡縣政府批准。

中央新幹線的最快時速約500公里，若開通的話，品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。

品川站至名古屋站間長度約286公里，總工程費約為7兆日圓（約新台幣1.5兆元）。靜岡縣以外的工程，約9成路段已經在建設中。

由於開通目標大幅延期，其他工程的施工進度也可能需要重新評估。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130329