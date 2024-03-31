大馬成國際諜報戰熱點 近年案件頻傳備受關注

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（中央社記者黃自強吉隆坡31日專電）大馬逮捕以色列男子，懷疑與情報機構摩薩德有關。回顧大馬2018年發生哈瑪斯成員遭伏擊身亡，暗殺過程宛如電影情節；2017年金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞機場遭人毒殺身亡，大馬近年發生的數起間諜疑雲引發國際關注。

大馬最近數年來引發關注的間諜案件，莫過2017年2月13日北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞機場遭人刺殺事件。大馬警方在案發後迅速逮捕多名涉案嫌犯。

命案發生當天監視系統拍到兩名嫌犯，分別是來自印尼的席蒂艾沙（Siti Aishah）和越南籍的段氏香（Doan Thi Huong），兩人進入機場等待金正男現身後，一人從後方掐著金正男頸部，以布塊捂著金正男頭部，另一名犯嫌朝金正男臉部噴射毒液，犯案過程不到3秒。

當初調查金正男案的分析報導指出，確認謀殺金正男的毒物是VX神經毒劑。這種神經毒劑是致命性很強的化學物質，金正男遭塗抹毒劑後死亡。

時任南韓總理黃教安（Hwang Kyo-ahn）當時批評，金正男遇害一事顯示北韓的暴行及「恐怖主義手段越來越大膽」。

根據東方日報2022年底報導，從1960年代以來，馬來西亞一直是諜報與祕密行動溫床，諸如北韓偵察總局等外國情報機構都在大馬活動，如遭查獲會被驅逐出境。

全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）29日首度證實27日逮捕一名持法國護照入境的以色列男子，懷疑他涉及摩薩德（Mossad）的活動，摩薩德是以色列情報機構。

新海峽時報（New Straits Times）、中國報等媒體今天曝光這名男子姓名是夏洛姆（Shalom Avitan）。

由於大馬長期以來支持巴勒斯坦，過往曾發生哈瑪斯要員在大馬遭伏擊身亡事件，因此讓夏洛姆的身分充滿高度敏感性。

2018年4月21日，哈瑪斯組織成員法迪（Fadi Mohamed al-Batsh）在清晨6時前往晨禱時，在住家公寓外遭2名槍手突襲身亡，法迪不僅是一名宗教司（伊斯蘭領袖），也在大馬的大學擔任講師。

警方當時調查指出，法迪從住家前往清真寺準備主持祈禱，路途中被槍手連開逾10槍，頭部及胸部至少中4槍身亡，行凶者共乘機車逃逸。

警方調閱監視器畫面發現，槍手在死者住家外埋伏至少20分鐘，由於清晨光線昏暗，槍手戴著全罩式安全帽，無法辨認樣貌，哈瑪斯組織和死者家屬都認為這是摩薩德情報員所為，大馬官員則稱有外國情報機構涉案。

類似案件於2022年再有一起。大馬警方2022年9月接獲線報指出，有11名大馬本地人受僱於一名女子，涉嫌綁架巴勒斯坦男子，意圖破解手機保密資料。

大馬媒體報導，警方也在調查摩薩德或其他機構情報員在大馬進行間諜任務的可能性，這也包括聘僱大馬本地人在大馬執行祕密行動。

由於過往案例，大馬警方高度關注27日逮捕以色列男子的案件。警方接獲線報後，突襲男子下榻旅館，起出6把槍械與200發子彈，另逮捕涉嫌提供槍械的本地夫妻與駕駛。

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儘管被捕以色列男子供稱，槍械是要殺害與他有家庭糾紛、同樣在大馬的以色列男子，警方對供詞抱持懷疑態度，認為動機不單純，不排除這名男子是摩薩德情報員，目的是到大馬執行刺殺哈瑪斯成員的任務。

馬來西亞在以巴衝突中力挺巴勒斯坦，馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。這起以色列男子在大馬遭捕事件，也引發媒體關注。（編輯：周永捷）1130331