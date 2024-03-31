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大馬警逮以國男 懷疑為摩薩德情報員欲殺哈瑪斯成員

2024/3/31 12:24
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（中央社記者黃自強吉隆坡31日專電）馬來西亞警方日前逮捕持法國護照入境的以色列籍男子，起出6把槍械與200發子彈，警方不排除男子是以色列情報機構摩薩德（Mossad）情報員，打算刺殺在大馬的哈瑪斯成員。

根據警方調查，這名以色列男子持法國護照並以觀光客身分於12日入境，先後下榻3間旅館，結果27日遭警方突襲逮捕，隨後發現一本以色列護照，並起出6把槍械，其中3把裝滿子彈。

警方接續於29日在瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）逮捕提供槍械的大馬本地夫妻，並在這對夫妻放置於汽車內的背包裡查獲一把手槍。警方另在金馬崙（Cameron）逮捕擔任駕駛的本地男子。

遭逮的36歲以色列籍男子雖供稱是為了一件家庭糾紛，才入境追捕另一名以色列公民，但警方懷疑他到大馬有其他目的，將強化對國家元首等重要人物安全保護。

新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等媒體今天報導，警方不排除這名以國男子為摩薩德情報員，到馬來西亞負責執行刺殺哈瑪斯（Hamas）成員任務。

全國總警長拉扎魯丁（Razarudin Husain）說，警方也在調查以色列籍男子是否來自以色列情報機構的可能。

馬來西亞在以巴衝突中力挺巴勒斯坦，馬來西亞護照內頁長期以來也標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。這起以色列男子在大馬遭逮捕事件也引發媒體關注。（編輯：張芷瑄）1130331

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