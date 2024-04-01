反制中國在南海作為 菲律賓將加強外交和國防能力

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（中央社馬尼拉1日綜合外電報導）菲律賓一名安全官員今天表示，菲律賓對中國在南海的行為採取的反制措施，將包括與盟國攜手加強自身防禦能力，以及用盡一切外交措施來解決爭端。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週說，菲律賓將針對中國海警的「非法、脅迫、侵略性和危險的攻擊」採取措施，但他未具體說明。小馬可仕的說法可能增加南海爭端升級的風險。

菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）在國家電視台上說：「總統所說的適度、深思熟慮和合理的回應，不僅涵蓋與其他盟國加強軍事和防禦能力…也包括用盡外交努力來解決問題。」

馬拉雅也說，菲方採取的是多面向措施。

根據昨天發布的指令副本，小馬可仕還命令政府加強海上安全協調工作，以因應對領土完整與和平的「一系列嚴重挑戰」。

中國外交部今天說，無論菲律賓推出何種政策，都不得影響中國的領土主權和海洋權益。

菲律賓和中國過去一年在有主權爭議的海域上發生了一系列海上衝突，而馬尼拉政府同時也在加強與美國等盟國的國防交流。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130401