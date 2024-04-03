日本解除海嘯注意報 沖繩縣6離島未傳明顯災害

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（中央社東京3日綜合外電報導）台灣花蓮近海今天上午發生規模7.2地震後，日本氣象廳一度針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布「海嘯注意報」等，並於台灣時間今天11時解除所有警報。

不過，氣象廳指出，沖繩本島、宮古島、八重山地區之後的潮位很可能會持續小幅變化，呼籲在海水浴場或於海中執行作業等民眾仍須小心。

花蓮近海今天上午7時58分發生地震，日本氣象廳於台灣時間今天上午8時01分針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布「海嘯警報」後，於台灣時間9時40分將以上地區的「海嘯警報」改為「海嘯注意報」。

隨後氣象廳在日本時間正午（台灣時間上午11時）已經解除警報。

根據防衛省，自衛隊已經派遣飛機從空中確認沖繩縣的狀況，截至上午10時45分（台灣時間9時45分），與那國島、西表島、石垣島、宮古島、多良間島、久米島尚未觀測到因地震、海嘯引起的明顯災害。

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沖繩縣與那國島台灣時間今天上午8時18分，測得30公分海嘯；石垣島石垣港上午9時42分，測得20公分海嘯；宮古島平良地區台灣時間9時50分測得30公分海嘯。

根據交通部中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震震源深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130403