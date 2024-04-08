俄外長訪中 會談內容聚焦俄烏戰爭與亞太局勢

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（中央社北京8日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，俄國外長拉夫羅夫已抵達中國。根據俄方說法，雙方將就俄烏戰爭、俄中雙邊關係，以及亞太地區局勢等議題進行會談。

俄羅斯稍早表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將與中國外交部長王毅針對一連串「熱門話題」會談，其中包括雙方在聯合國（UN）和20國集團（G20）等國際組織中攜手合作。

路透社先前報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5月將前往中國，與中國國家主席習近平會談；這可能是蒲亭在新總統任期內的首次海外訪問。

在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭，引發二戰後歐陸死傷最慘重的衝突前幾天，蒲亭造訪北京時，俄中兩國宣布建立「無上限」的夥伴關係。

俄羅斯揮軍烏克蘭後，國際紛紛祭出制裁，限制俄國進入西方資本、金融市場，俄羅斯自此成為中國成長最快的貿易夥伴。

習近平上個月和蒲亭通話時表示，雙方應堅決反對外部勢力干涉內政，而這個「外部勢力」顯然是指美國。

根據中國外交部聲明，中國外交部副部長孫衛東2月在莫斯科與俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）會面時說，中俄兩國關係「處於歷史最好時期」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130408