義大利與中國辦部長級商務對談 輿論憂成洗白工具

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）義大利去年底退出中國「一帶一路」倡議後，4月11、12日將首度在北義舉行雙邊高階商務對談，義大利副總理兼外長塔加尼與中國商務部長王文濤出席，預期觸及電動車、雙邊進出口等多項議題。

部分義媒憂心，義大利今年擔任七大工業國集團（G7）會議主席國，可能再度被利用成為中國形象的「洗白」工具，此一發展趨勢，也可能挫敗歐盟整體對中國的去風險策略。

塔加尼（Antonio Tajani）日前舉行記者會宣布，11到12日將在北義城市維洛納（Verona）舉行「義中商業對話論壇暨聯合經濟委員會」，並藉此紀念馬可波羅逝世700週年。

馬可波羅是13世紀時通過「絲路」前往中國、開啟東西方貿易交流之門的代表人物；中國「一帶一路」貿易倡議在義大利也被慣稱為「新絲路」倡議。

塔加尼在記者會中表示，在義大利決定不與中國續簽一帶一路倡議後，義大利盼與中國關係邁入「新季節」，這是非常重要的，因為義大利希望與北京當局繼續經濟方面的合作。

塔加尼說，在特定條件下，義大利政府仍盼獲得來自中國「符合資格的投資」。

塔加尼表示，義中商業對話論壇的目標，是促進雙邊在多項優先領域的經貿合作，例如農產品加工業、電子商務、製藥、生物醫學、資金投入等，並將藉此論壇紀念馬可波羅逝世700週年，因為在義大利與中國的戰略夥伴關係當中，經濟商業與文化交流是密不可分的。

在雙邊經貿議題中，義大利媒體相當關注，義國政府是否會開放中國電動車進口。義大利訊使報（Il Messagero）引述塔加尼指出，義大利政府對於各種外國投資保持開放態度，但將注重公平競爭環境，確保國內生產的安全與優勢，「必須對外國投資加以監督，因為投資應是互利共贏，不是買來拿走。」

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）則批評，義大利3月才在維洛納舉行G7首場產業、技術及數位部長級會議，旋即在同一地點與中國商務部長舉行高階對談，不啻是替北京政府搭建大外宣舞台。（編輯：謝佳珍）1130409