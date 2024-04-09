菲美安全合作升溫 3場陸空聯合軍演同日登場

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）美日澳菲7日首度在南海聯合軍演，菲美安全合作日益密切。菲美陸軍「堅盾」、空軍「雷霆對抗」和陸戰隊聯合演習昨天在菲律賓北中南多個基地登場，以強化兩國共同戰備能力。

南海和區域情勢緊張下，菲美陸軍「堅盾」（Salaknib）、空軍「雷霆對抗」（Cope Thunder）和陸戰隊聯合演習（MAREX24）昨天分別在呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營、巴塞空軍基地（Basa Air Base）及菲律賓南部民答那峨島的伊拉農軍營（Camp Iranun）展開。

菲美「堅盾」聯合演習為期2週，將於21日閉幕；菲美陸戰隊聯合演習將進行到19日；今年的「雷霆對抗」第一階段演習將於19日閉幕，第2階段軍演預計6月登場。

菲律賓空軍表示，「雷霆對抗」第一階段約700名菲美空軍參與，演習據點包括北呂宋島強化軍事訓練區、巴塞空軍基地和菲國中部宿霧省（Cebu）的艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地，以加強菲美國防關係。

菲國空軍指出，「雷霆對抗」第一階段重點為領域專家交流、基礎戰鬥機機動（BFM）與模擬攻擊任務等空中和地面作戰演習，以及後勤和其他任務支援規劃與執行。

菲國空軍FA-50戰機與美國空軍的F-16戰鬥機和C-130J運輸機參與這次演習。

由美國資助的巴塞空軍基地跑道改善工程去年11月完工，提供大型飛機更大的機動空間，菲美兩國可與盟友在此進行聯合軍事訓練和其他行動，強化菲國安全防衛能力。

菲律賓空軍防空司令部指揮官裴瑞戈薩（Fabian Pedregosa）說，菲國空軍與國際盟友堅定致力於加強聯合行動力並強化威懾和防禦能力，以促進區域安全穩定。

另一方面，菲律賓陸軍表示，今年「堅盾」聯合演習出動約1800名菲國陸軍第5和第7步兵師及特種部隊人員，以及1700名美國太平洋陸軍第25步兵師第3步兵旅戰鬥部隊隊員，將在麥格塞塞堡軍營、中呂宋其他地點和北呂宋並肩訓練。

菲國陸軍指出，「堅盾」聯合演習旨在加強菲美地面部隊在各類軍事行動的聯合戰力。第2階段「堅盾」聯合演習預計今年第3季展開。

至於菲美陸戰隊聯合演習，今年選在鄰近民答那峨島莫羅灣（Moro Gulf）的伊拉農軍營和拿督布拉辛綏鎮（Datu Blah Sinsuat）舉行。菲律賓陸軍、海軍和陸戰隊後備軍人也參與演習。

菲律賓陸戰隊第一旅表示，演習內容包括實彈演習、兩棲登陸和領域專家交流，旨在強化海域意識、促進聯合行動力，並培養菲國陸戰隊第一旅和美國陸戰隊第一遠征軍的先進戰備能力，以加強菲律賓國防，確保菲國「為應對國內和區域安全威脅做好準備」。

除了多場菲美陸空聯合演習，一年一度的菲美軍演重頭戲「肩並肩」（Balikatan）將於22日展開。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，「肩並肩」軍演執行官洛希科（Michael Logico）說，為貫徹小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的「全面群島防衛概念」，今年海軍演習範圍將遠至菲律賓專屬經濟海域「邊緣」。仁愛暗沙和其他南海主權爭議熱點都在此區域內。

他表示，除了菲美軍隊與海岸防衛隊，澳洲國防軍和法國海軍也將「大力參與」今年的海軍演習。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞和印尼等聲索方在南海存在主權爭議。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的一艘登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制。因中方持續阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，此處成為中菲南海衝突熱點。（編輯：陳惠珍）1130409

菲美空軍「雷霆對抗」第一階段演習8日在菲律賓巴塞空軍基地開幕，將進行到19日。（菲律賓空軍提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年4月9日

菲律賓陸戰隊第一旅、美國陸戰隊第一遠征軍、海軍和陸戰隊後備軍人等8日參加菲美陸戰隊聯合演習開幕式。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月9日

菲律賓陸戰隊第一旅旅長馬坎巴克（Eric Macaambac，前右）、菲國陸軍第6步兵師師長里勒拉（Alex Rillera，前左）等人8日步入菲美陸戰隊聯合演習開幕式會場。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月9日