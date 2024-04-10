大馬前首相納吉身陷囹圄 臉書祝福開齋節快樂

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（中央社記者黃自強吉隆坡10日專電）馬來西亞今天歡慶開齋節，前首相納吉雖身陷囹圄，但他的社群媒體平台臉書（Facebook）今天仍貼文對開齋節到來表達祝福之意。

納吉也在臉書附上2019年坐在木屋臺階照片。納吉（Najib Razak）的女兒諾麗雅娜（Nooryana Najwa）昨天同樣貼文祝福父親開齋節快樂。她抒發心情表示：「當整理房子的時候，心裡很傷感，因為父親心裡肯定想去探望爺爺和奶奶的墳墓，可惜未能實現。」

始終堅信父親清白的諾麗雅娜表示，每年他們都要回到北根與鄉親共同慶祝開齋節，那是父親最喜歡的開齋節時刻，如今「想到爸爸一個人過節，面對生活中的重重考驗，令人感到非常傷心」。

納吉因主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。

2022年8月，最高法院仍維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

納吉去年8月23日透過臉書貼文傾訴心情指出，入獄屆滿週年，但「仍被困在鐵窗後，睡在冰冷的水泥地」，認為自己持續遭迫害。

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特赦局今年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，特赦局決定調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。但納吉如未繳交罰款，刑度將會增加1年到2029年8月23日。

納吉雖獲有條件特免，仍有其他案件纏身。他的女兒諾麗雅娜與家人則對父親未獲全面特赦表示失望，堅信納吉是清白的。（編輯：陳惠珍）1130410