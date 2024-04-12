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美聯準會決策高層：近期通膨數據「不利於」降息

2024/4/12 11:10
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）決策高層今天告訴法新社，近期通貨膨脹攀高，已減弱聯準會開始調降利率的機率。

法新社報導，聯準會已將基準借貸利率調高至5.25%到5.50%區間的23年高點，試圖將通膨年增率壓低至2%的長期目標，同時盡可能減少對就業市場的傷害。

美國消費者通膨在2022年攀頂後已大幅下滑，但最近幾個月又見回升，儘管美國其他經濟指標依舊保持強韌，市場仍揣測聯準會何時才會首次降息。

里契蒙聯邦準備銀行（Richmond Fed）總裁巴金（Tom Barkin）受訪表示：「當我們有更大的信心通膨率正邁向我們的目標時，就該問問現在是否還未到重新調整貨幣政策的時候。」

巴金補充表示：「但你必須從通膨何時能讓貨幣政策開始調整著手，但遺憾的是，過去3個月（通膨情形）未能支持這種情形發生。」

巴金是聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）12名制定今年利率政策的成員之一，他的談話受到預測美國貨幣政策走向的交易者密切檢視。

巴金指出：「我認為，在通膨方面，去年的後7個月我們對通膨達2%目標感到欣喜，然而過去3個月我們見到通膨攀高，雖然沒有接近1年或2年前的水準，仍高於我們的目標。」

FOMC決策官員在最近一次會議暫定今年應會降息3次。但自此之後，新經濟數據讓通膨加速的憂慮加深，也導致交易者收回及延後降息預測。

巴金表示：「出於我能理解的原因，市場非常專注於『零降息，或降息1次、2次或3次』，或不管幾次。」

他說：「我更專注於通膨是否能獲得控制？」

在3月會議中，FOMC成員預測2026年以前通膨年增率不會回到聯準會2%的目標，且從長遠來看，利率將略高於先前預期。

被問到通膨年增率何時才會達到2%時，巴金表示：「若要花些時間才能達到，我並不會感到意外。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130412

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