日本晶片國家隊Rapidus 成立美國首間銷售據點

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本政府與8家民間企業合資的晶圓代工廠Rapidus於昨天宣布，已在加州矽谷成立子公司以及銷售據點，將聚焦開拓人工智慧（AI）領域的相關客戶。

日本經濟新聞報導，以「國產化」次世代半導體為目標的日本半導體公司Rapidus，於美國時間11日宣布已在加州聖克拉拉郡（Santa Clara）設立名為Rapidus Design Solutions的新公司。Rapidus在美國的首間銷售據點也已經成立。

美國晶片業巨擘輝達（Nvidia）與英特爾（Intel）等大廠總部就位於聖克拉拉郡。而且這個地區以及矽谷一帶，聚集許多AI產業相關的軟硬體企業。

Rapidus社長小池淳義與協助技術開發的國際商業機器公司（IBM）研究部門負責人等人士，出席了Rapidus於美國時間11日在聖克拉拉郡召開的記者會。

小池闡明了公司未來的目標，他說道：「公司初期以矽谷的客戶為主，與新創企業一起開發也極為重要。」

曾在超微（AMD）、IBM行銷部門擔任高層的李察（Henri Richard）已經出任Rapidus美國子公司的社長。Rapidus希望借助李察的經驗與人脈，就近在矽谷展開銷售業務。

根據英國的市場研究公司Omdia，2022年AI晶片市場中，輝達的市占率高達8成。而輝達聚焦於研發，委託台積電製造晶片。

報導指出，即使Rapidus正面挑戰台積電，勝算也很低。不過對於Rapidus有利的狀況是，包含新創企業在內等新廠商相繼投入AI晶片的開發。

Rapidus將與設計、研發AI晶片的加拿大新創企業Tenstorrent合作開發AI晶片。Tenstorrent已經表明委託韓國的三星電子（Samsung Electronics）製造AI晶片。而Rapidus未來同樣有望與Tenstorrent加深關係，以利未來接單。

目前Rapidus的銷售方針為即使是少量訂單也會接收，並迅速提供支援生產，且使用AI分析提高生產效率，目標是縮短交貨時間至競爭對手的一半以下。

日本經濟新聞分析，Rapidus目標於2027年起量產2奈米世代的先進晶片，也受到日本經濟產業省的巨額補助，但若無法拓展銷路，未來恐怕難以回收投資，而且在缺乏知名度與實際成果的同時，在美國可以開發多少客戶也成為課題。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130412