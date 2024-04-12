緬甸衝突逃難出境人數攀升 泰國外長赴邊界視察

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（中央社曼谷12日綜合外電報導）緬甸軍政府與少數民族武裝團體連日爆發衝突，軍政府部隊不敵對手而被迫撤離邊境城鎮米瓦迪的陣地，泰國外交部則表示，外長班普里今天已抵達泰緬兩國邊境地區要進行視察。

緬甸軍方與少數民族武裝團體在本週的戰鬥，讓緬甸東南部邊境城鎮米瓦迪（Myawaddy）陷入動盪，當地許多人紛紛湧入毗鄰的泰國。

緬甸軍方2021年發動政變進而引發的國內衝突，常迫使民眾出逃，並穿越泰緬兩國之間長達2400公里的邊界。

泰國外交部指出，外長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）將視察連接泰國邊界城鎮美索（Mae Sot）與緬甸米瓦迪鎮的「友誼大橋」。

緬甸的「克倫民族聯盟」（Karen National Union）昨天指出，約有200名逃走的緬甸政府軍官兵聚集在進入泰國的過境點。

一位在邊境站崗的泰國軍人今天告訴法新社，他在站夜哨的時候，聽到緬甸那方傳來的槍響及爆炸聲。

法新社記者指出，今天早晨分隔泰緬兩國的莫衣河（Moei River）則顯得相當平靜。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130412