中東情勢升溫 印尼外交部籲民眾延後赴以色列伊朗

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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）中東情勢升溫，印尼外交部今天表示，密切關注以色列和伊朗相關攻擊事件，同時也提醒在以色列及伊朗的印尼公民必須提高警覺，並呼籲民眾延後赴以色列和伊朗的旅行等計畫。

中東緊張情勢急遽升高，印尼外交部今天在社群媒體X平台表示，外交部和印尼駐中東的代表正密切關注以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館，以及伊朗對以色列的報復性攻擊後，局勢升級情況，並指出中東局勢升溫導致中東多個國家限制或取消商業航班，及限制空域的情形。

印尼外交部表示，預計將搭乘在中東轉機的航班，或是會行經中東國家空域的印尼公民，要預期航班可能會受影響，並呼籲「所有欲前往以色列和伊朗的印尼公民延後旅行計畫」。

印尼外交部昨天曾發文表示，考慮中東政治和局勢發展，呼籲在伊朗、以色列和巴勒斯坦的印尼公民要提高警惕，以防範局勢升級。（編輯：張芷瑄）1130414