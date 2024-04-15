雪梨又現襲擊事件 主教禮拜時遭刺

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（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）雪梨西部郊區（Wakeley）一座教堂今晚發生刺傷事件，一名正在進行禮拜的主教遭到刺傷。新南威爾斯州警方稍早證實已逮捕一名男性，傷者正接受治療，目前未公布傷者人數。

就在2天前，雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）發生隨機襲擊事件，造成6人死亡，12人受傷，震驚全國。雪梨今晚再度發生刺傷事件，引起關注。

當地媒體報導，位於雪梨西部郊區韋克力（Wakeley）的好牧羊人教堂（The Good Shepherd Church）發生襲擊事件，一名主教正在進行禮拜儀式，並有網路直播，一名男子突然向他撲來。

新南威爾斯警方稍早證實，已逮補一名男性並接受警方調查，受傷者無生命危險，正在接受新南威爾斯州救護車護理人員治療，警方並敦促民眾避開該地區。

澳洲媒體9頻道新聞（Channel 9 News）報導，至少4人在此襲擊事件受傷，不過，警方目前尚未證實傷者人數。（編輯：周永捷）1130415