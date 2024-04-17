美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 展現對印太承諾

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（中央社台北17日綜合外電報導）美國海軍第七艦隊今天發新聞稿表示，美國海軍一架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機今天在國際空域飛越台灣海峽。

路透社報導，美國海軍一架巡邏機今天飛越台灣海峽，時值中國與美國國防部長進行視訊通話後的幾個小時，這是兩國防長近18個月以來首次對話，北京方面就台灣議題的極端敏感性向美國提出警告。

中國聲稱對實行民主制度的台灣擁有主權，並表示對台灣海峽擁有管轄權。台灣和美國對此有爭議，稱台灣海峽是國際水域。

美國海軍第七艦隊表示，這架P-8A海神式海上巡邏偵察機在國際空域飛越台灣海峽。P-8A海神式巡邏機也用在反潛任務上。

美國海軍在聲明中說：「美國根據國際法在台灣海峽行動，維護所有國家的航行權利與自由。這架飛機飛越台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區所做的承諾。」

中國對此沒有立即做出回應。

美國海軍的P-8A海神式上次飛越台灣海峽是在去年12月，中國軍方當時表示已派出戰鬥機對飛機進行監視和警告。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130417