布道期間遇襲 雪梨牧師寬恕凶手：你是我的孩子

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲雪梨一位主教日前在網路直播布道期間遭人殘暴刺傷，他今天表示自己正在復元中，且原諒了凶手，還對凶手喊話說「你是我的孩子」。

法新社報導，雪梨西部亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教艾馬紐（Mar Mari Emmanuel）15日遭16歲犯嫌持刀砍傷頭部和胸部，引發信徒騷亂。

雪梨市郊韋克力（Wakeley）基督好牧羊人教堂（Christ the Good Shepherd Church）主教艾馬紐說：「我很好，復元得相當快。」

該地區是雪梨小眾亞述基督教教派族群的中心，其中許多信徒逃離在伊拉克和敘利亞的迫害和戰爭來到此地。

據路透社報導，艾馬紐在短影音社群媒體TikTok上擁有一票年輕信眾，他曾在布道期間批評同性戀、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗措施和伊斯蘭教。這次攻擊被定調為疑受宗教極端主義驅使的恐怖主義行為。

艾馬紐在今天釋出的YouTube影片中表示：「不必憂心或擔心。」影片配上艾馬紐的語音檔，以及一張他身穿法衣的照片。

他說：「無論是誰做了這件事，我都原諒他，而且我要跟他說，『你是我的孩子，我愛你，而且我永遠都會為你祈禱。無論是誰派你來做這件事，我也原諒他們』。」

這名少年犯嫌在犯下攻擊案後被送往醫院。警方本週曾表示，少年預計接受數日的治療。

這起事件引發民眾群情激憤，在教會外與警方爆發衝突。

攻擊案發生當晚，數以百計教徒與社群成員趕到教會現場，一些人投擲石頭和其他物體，據稱導致員警受傷、50輛警車受損。約有30人在這起暴動中受傷，包括一名員警的下巴骨折。

艾馬紐說：「我要你們始終保持冷靜。我們也必須永遠當個守法的公民。我們必須配合警方指令，無論是州或者聯邦層級。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130418