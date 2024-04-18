彭博：美光將獲美商務部逾60億美元晶片補助

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（中央社紐約17日綜合外電報導）根據彭博今天報導，美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）將從美國商務部獲得超過60億美元補助，協助它們在美設廠的計畫。

報導引述知情人士指出，補助尚未定案，最快可能在下週宣布。

報導還提到，目前不清楚美光是否也打算接受透過2022年「晶片法案」（Chips and Science Act）提供的貸款。

美光科技和美國商務部尚未對路透社記者發表看法。

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過去幾個月，美國總統拜登宣布多項融資計畫，包括向英特爾（Intel）提供近200億美元的貸款和補助，以及向全球第3大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）提供15億美元補助。

根據美國半導體協會（Semiconductor Industry Association, SIA）數據，CHIPS法案的支出為527億美元，其目標是減少對中國和台灣的依賴並提高國內產量。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130418