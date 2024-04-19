「日本版CDC」2025年成立 整合研究與臨床因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府內閣會議今天通過政令，將在2025年4月1日成立有「日本版CDC」之稱的「國立健康危機管理研究機構」，負責調查、分析傳染病以及臨床因應，同時支援疫苗和藥物開發。

日本經濟新聞報導，「國立健康危機管理研究機構」（Japan Institute for Health Security, JIHS）將整合負責分析病原體的國立傳染病研究所，以及收治傳染病患者的國立國際醫療研究中心。

這2個機構均為厚生勞動省（簡稱厚勞省）下轄機關。

日本國會2023年通過成立JIHS的相關法案，因仿效美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC），所以JIHS被稱為「日本版CDC」。

JIHS成立的背景是反省COVID-19（2019新型冠狀病毒）的因應措施。COVID-19流行初期，日本當局耗費不少時間收集與分析患者的資料。

JIHS將整合研究與臨床組織，有望在日後又有傳染病流行之初，迅速分析患者資訊並掌握症狀、傳染途徑等消息，並以科學知識為基礎在必要時刻提供日本政府建議。

在沒有傳染病危機的平時，JIHS負責培育傳染病專家，並與海外組織、地方政府交流。

JIHS屬於特殊法人，資金全數來自日本政府，理事長則由厚生勞動大臣任命。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130419