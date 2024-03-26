麻疹個案接觸者監測期滿無新增 疾管署：疫情告段落

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（中央社記者曾以寧台北26日電）疾管署今天表示，國內今年累計共9例麻疹確定病例，匡列1918名個案接觸者自主健康監測均已期滿，無新增個案，疫情已告一段落，但國際疫情仍持續，提醒民眾注意個人衛生。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上說明，今年累計9例麻疹確定病例，包含5例本土病例、4例境外移入，並有3個群聚事件，包括2個國內群聚、1飛行器群聚。

曾淑慧表示，截至3月24日，相關接觸者總計匡列1918人，已全數監測期滿，無新增個案；但國際間疫情持續，且國內處好發季節，仍具疫情發生風險，提醒民眾仍要注意手部衛生及呼吸道禮節。

疾管署指出，國際間麻疹疫情升溫，鄰近國家中，日本累計報告11例、韓國13例、中國81例；美洲部分，美國報告64例、加拿大至少40例，均較往年為高，且病例在全國各地不斷出現；歐洲疫情持續，其中羅馬尼亞報告7000餘例、英國500餘例、奧地利200餘例等。

疾管署表示，多國已有明顯疫情且有多起死亡案例，或部分國家報告零星疫情，規模雖小，惟仍較往年為高，歐盟CDC評估，多個國家及地區疫苗接種率仍未臻理想，預期未來數個月，疫情仍會持續上升。

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疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，由於國際間麻疹疫情持續，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，如回國後有疑似症狀，應戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，應儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。（編輯：李亨山）1130326