A型鏈球菌亂世足北韓對日本資格賽 醫：各國本就有

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（中央社記者曾以寧台北24日電）世界盃足球賽北韓對日本資格賽，疑因日本流行A型鏈球菌而受影響。醫師指出，若皮膚遭感染可能「吃掉肌肉」，因此又名「噬肉菌」，世界各地本就都有，及早就醫不會威脅生命。

亞洲足球聯盟表示，原定26日在北韓首都平壤舉行的世界盃足球賽北韓對日本資格賽，因「無法預期的因素」取消，將改在中立地點舉行。部分媒體報導，此與日本近期正流行「A群溶血性鏈球菌」感染症有關。

衛福部疾管署發言人曾淑慧今天告訴媒體，「A型鏈球菌」感染，非屬法定傳染病，疾管署實驗室傳染病自動通報系統監測資料顯示，今年第1週至第11週，每週件數介於22至36件，跟往年相較，並沒有特別看到有流行狀況。

疾管署資料指出，A型鏈球菌除感染喉嚨之外，還會感染皮膚、造成膿皰瘡，導致蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，就會造成壞死性筋膜炎，因此又稱食肉菌或噬肉菌。此外更可能導致猩紅熱，及感染後引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病等繼發性病症。可用抗生素治療，避免感染需注意手部衛生和呼吸道禮節。

關於A型鏈球菌，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民今天說明，主要是引起扁桃腺發炎、鼻竇炎等上呼吸道症狀，也可能跑到中耳造成中耳炎，且可能猩紅熱；另外也可能造成菌血症，有較高死亡風險。

黃立民說明，若細菌跑到脖子深處，可能造成深部軟組織感染，這在兒童感染症中不算罕見狀況，大約每個月都會有小朋友因此住院，且須打1到2週較強的抗生素，否則恐危及頸部組織附近的動脈血管或神經。

A型鏈球菌主要傳染途徑是飛沫傳染，黃立民說，若飛沫造成手上沾到細菌，又摸到皮膚上的傷口，就可能造成傷口感染，會造成組織壞死，「像是挖掉一個洞一樣」，因此又被稱為噬肉菌。

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不過黃立民指出，通常沒有國際之間互相威脅的狀況，因為每個國家本來就都有這種菌，多是年紀小、抵抗力差，才會受到感染。

觀察近年台灣小朋友受感染狀況，黃立民說，若有及早就醫，不太會導致死亡，就算造成皮膚感染，只要接受清創、醫師處理得當，都沒有太大問題；但若是成人患有糖尿病、尿毒症、神經系統有問題、或有褥瘡等情況，傷口照顧本就不易者，則有較高風險。（編輯：張雅淨）1130324