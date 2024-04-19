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台灣醫療單位口罩令逾千日 疾管署將討論鬆綁

2024/4/19 15:15（4/19 16:24 更新）
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圖為台大醫院出入口看板提醒民眾進入院區需配戴口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）全球邁入與COVID-19共存的後疫情時代，台灣口罩令陸續經歷鬆綁，如今僅進入醫療單位仍規定佩戴。衛福部疾管署今天說，這個月底將開專家會議，討論是否鬆綁，屆時可望有結論。

百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一；雖然陸續經歷解禁，但目前醫療單位仍持續口罩令。

然而，包括鄰近國家如新加坡自2024年3月1日起，大幅放鬆戴口罩規定，除病房、急診室、老人療養院及護理機構外，訪客及職員出入醫院及診所已無須戴口罩。

各界關注台灣何時進一步鬆綁，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體電訪說明，將持續參考國際間作法，預計4月底召開衛生福利部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組會議，討論「廢除為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療（事）機構、老人福利機構應配戴口罩公告」相關事宜。

疾管署提醒，口罩令未改動之前，醫院的急診、門診就醫病人分流機制及就診動線規劃適當，且張貼明顯告示，就醫民眾與陪病者，出入醫療院所應佩戴口罩，並有協助未佩戴口罩就診病人佩戴口罩措施。（編輯：陳政偉）1130419

#COVID-19
#口罩
#台灣
#疾管署
#曾淑慧
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