更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經部：花蓮強震房屋毀損受災戶 免繳3至6月水電費
首頁 / 國際
伊朗以色列衝突
新聞專題
伊朗以色列衝突1/70
首頁 / 國際

中東局勢升溫 美駐以大使館限制僱員及家屬行動

2024/4/19 17:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）媒體報導以色列對伊朗境內發動襲擊後，美國駐以色列大使館今天對僱員及其家屬行動進行約束。

法新社報導，美國駐以色列大使館在官網發布安全警示指出：「出現以色列對伊朗境內進行報復性襲擊的報導後，出於高度謹慎起見，限制美國政府僱員及其家屬離開大特拉維夫（greater Tel Aviv），以及耶路撒冷和俾什巴（Beersheba）等地區進行私人旅行，直到另行通知。」

這項安全警示同時表示，由於「複雜」的安全情勢「可能迅速變化」，大使館「可能會進一步限制或禁止」有關人員前往以色列部分地區、耶路撒冷舊城（Old City）和被占領的約旦河西岸（West Bank）。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130419

#以色列
#伊朗
#美國
伊朗以色列衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列攻擊伊朗 歐盟主席呼籲各方克制
172.30.142.37