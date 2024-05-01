大阪關西世博欲招志工2萬人 報名者逾5.5萬人

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）2025年世界博覽會（大阪關西世博）的營運單位「日本國際博覽會協會」與大阪府、大阪市今天表示，原本目標招募約2萬名志工，但已知逾5萬人報名，是目標的2.7倍。

日本共同社報導，大阪關西世博將於2025年4月13日至10月13日在大阪舉行，營運單位原本目標招募2萬名志工，到了報名截止日4月30日為止，已知有5萬5222人報名。報名採網路及郵寄方式，只要郵戳是4月30日就算報名成功，所以報名人數將增加。

大阪關西世博營運單位與大阪府、大阪市原本的方針是若報名者眾多，將採抽籤方式，但看到這麼多人報名，因此考慮增加志工名額。

大阪府知事吉村洋文今天對媒體說：「有這麼多人報名想當志工，我們認為這是有很多人希望大阪關西世博能辦成功，考慮讓更多人參與當志工。」

世博的志工工作主要是在會場內協助進場人士、打掃、在主要的車站及機場進行交通及觀光導覽。

營運單位、大阪府及大阪市將支付交通費及餐飲費約2000日圓（約新台幣420元），並提供制服給志工，若志工人數增加時，營運經費將增加，經費課題有待解決。

營運單位、大阪府及大阪市今後將根據報名當志工者可以參與活動的天數、志願工作的地點等需求，研議最終將採用的名額。(編輯：韋樞)1130501