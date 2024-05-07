蒲亭宣誓展開破紀錄第5任期：沒有停止與西方對話

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（中央社莫斯科／華沙7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在克里姆林宮奢華儀式中宣誓就職，展開破紀錄第5個任期，權勢更勝以往。他說，沒有停止與西方對話，也可在對等條件下與西方進行戰略核穩定談判。

71歲的蒲亭（Vladimir Putin）自從世紀之交就開始統治俄羅斯至今，今年3月在沒有反對派參加的大選中毫無懸念地贏得另一個6年任期。

法新社報導，他在金碧輝煌克宮聖安德魯廳（Saint Andrew's Hall）舉行的就職典禮上說：「為俄羅斯服務是莫大的榮幸、責任和神聖義務。」

他說：「我們將會有尊嚴地度過這段艱難時期，變得更加強盛…我們是一個團結而且偉大的國家，將會一起克服所有障礙，實現我們計劃的每一件事，而且我們會一起取得勝利。」

路透社報導，以總理或總統之姿從1999年掌權至今的蒲亭，於揮軍烏克蘭逾兩年後開啟新任期。此刻，俄軍在一連串戰場失利後已經恢復主動，並且尋求在烏東續有斬獲。

宰制莫斯科政壇的蒲亭，在國際舞台上則深陷與西方國家對抗之中。他指控西方拿烏克蘭作為試圖擊敗、撕裂俄羅斯的工具。

蒲亭宣誓就職之後告訴俄羅斯政治菁英，他並沒有停止與西方對話，但是西方得就與俄羅斯接觸做出自己的抉擇。

蒲亭表示，與西方進行戰略核穩定談判也是可能的，但是必須在對等的條件之下。

就在蒲亭就職前，已故俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）痛斥蒲亭是「騙徒、盜賊和殺人犯」。

納瓦尼今年2月16日在北極圈內的監獄猝逝，享年47歲，他生前是蒲亭的主要政治對手。尤莉雅已矢言繼承亡夫遺志。

流亡海外的尤莉雅在影片中說：「我們國家遭到一名騙徒、盜賊和殺人犯領導，但這肯定會有結束的一天。」

她批評，對烏克蘭的「血腥而且毫無意義的戰爭」以及對國內的政治壓迫，已成為蒲亭上一個任期的汙點。

尤莉雅表示：「俄羅斯有數百名政治犯蒙受不仁道境遇，每天新案例層出不窮。」她說蒲亭執政20多年來的所謂改善生活水準承諾「全是騙人的空話」。

「已經25年了，這次情況將會如出一轍。蒲亭的每一個任期一切只會每況愈下，他繼續執政還會發生什麼事，實在令人想都不敢想。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130507