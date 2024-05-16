歐盟春季預測：2024西班牙經濟成長強勁

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（中央社記者胡家綺馬德里15日專電）歐盟今天發布春季經濟預測，將西班牙今年經濟成長自1.7%上調至2.1%，強勁表現優於歐盟整體的1%、歐元區0.8%，以及前3大經濟體德國0.1%、法國0.7%和義大利0.9%。

西班牙「國家報」（El País）報導，受到就業市場強勁帶動，西班牙今年經濟成長將遠超過歐盟上一季預期。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年冬季預測西班牙今年國內生產毛額（GDP）將成長1.7%，最新的春季報告則將預測值上修至2.1%；但是，明年的成長率則自原本預期的2.0%，微幅下修至1.9%。

執委會也預期，西班牙今年的赤字率（財政赤字占GDP比重）將下降至3%、明年可達2.8%；至於通貨膨脹率，明年將有機會下滑到目標值2%。

國家報表示，西班牙勞動市場令人驚訝的回溫趨勢，帶動了經濟加速成長，使西班牙在歐盟名列前茅。

歐盟經濟學家認為，西班牙亮眼的經濟成長可歸因於「內需和勞動市場的穩健復甦」，他們預計此趨勢將持續下去，西班牙今、明2年的失業率會繼續下降至11.6%和11.1%。

不過，國家報指出，儘管西班牙今年4月失業人數月減6萬人，下滑至266萬人，寫下2008年以來最低紀錄，但失業率仍位居歐盟最高，幾乎是27個成員國平均失業率（6.5%）的2倍。（編輯：張芷瑄）1130516