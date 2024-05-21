彭博：伊朗沙烏地遇權力過渡期 為中東局勢添新變數

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（中央社利雅德/德黑蘭21日綜合外電報導）伊朗總統墜機身亡和沙烏地阿拉伯國王健康狀況再度引發疑慮，使外界聚焦兩國的權力過渡，為過去數月因以哈戰爭動盪不安的中東地區增添不確定性和潛在不穩定性。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）19日搭乘直升機不幸碰上空難喪生，官方媒體指出，德黑蘭當局宣布將於6月28日舉行總統選舉，這段期間由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代總統職位。

彭博（Bloomberg News）今天報導，西方國家官員認為，伊朗政權在萊希遇難後仍擁有足夠強大的實力延續當前局勢，伊朗減少政治壓迫或降低對美國及其盟友敵意的希望渺茫。對西方國家和推動改革的伊朗行動派人士而言，這是一大壞消息。

針對誰最後將成為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接班人這項安排上，萊希遇難一事會如何改變局面仍不太明朗。

佛登姆全球洞察公司（Fordham Global Foresight）創辦人佛登姆（Tina Fordham）告訴彭博說，「所有這些事態發展都是強烈的提醒訊號，顯示沒有人可以控制局勢，而且關於中東風險狀態和更廣泛地緣政治風險的討論，其變動性極大。」

除了以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的衝突、以國與伊朗緊張加劇外，沙烏地國王身體欠佳也引發外界關注。

沙烏地阿拉伯國家通訊社沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）引述王宮報導，現年88歲的國王沙爾曼（King Salman）19日因為肺部發炎，已在吉達（Jeddah）的撒拉姆宮（Al-Salam Palace）接受抗生素治療，直到發炎消退。

這導致沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）被迫取消原定的出訪行程，也使華府與沙烏地推動防禦協定的努力更加複雜。這項遭伊朗反對的計畫，將使沙烏地與以色列邁向關係正常化。

佛登姆說，「萬一沙烏地國王駕崩，沙、美是否會中斷來往，或者考慮減少這種帶有風險的行動？我傾向認為不會，但這確實對正在進行的外交事務造成麻煩」。

全球資料供應商Tellimer駐杜拜策略師馬里克（Hasnain Malik）認為，對伊朗而言，萊希遇難不太可能破壞去年在中國安排下伊朗和沙烏地趨於緩和的關係，也不太可能動搖伊朗對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和葉門叛軍「青年運動」（Houthi）等區域代理人的支持。

在沙烏地方面，王儲穆罕默德．沙爾曼已經大權在握，他自2017年以來就以王儲之姿管理該國的日常事務。

在過去10年的多數時間內，沙國的石油戰略一直由穆罕默德．沙爾曼所主導，沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）近幾年已公開說明這一點。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）中東政策高級研究員阿爾哈桑（Hasan Alhasan）認為，若穆罕默德．沙爾曼繼位為國王，可能會暫時結束一些政治操作。

阿爾哈桑說：「如果穆罕默德．沙爾曼繼位為國王，他將會更有信心、掌握更大的控制權，因此沒必要對內部異議採取強硬手段。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130521