中國大使恫嚇日本民眾 日眾議員呼籲驅逐出境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京22日專電）賴清德總統就職當天，日華議員懇談會組團到台北觀禮。中國駐日大使吳江浩批判日本是在助長台獨勢力，並恫嚇說：「日本民眾將被帶入（戰爭）火坑。」有日本眾議員認為吳浩江對日本很失禮，要求日本政府將他驅逐出境。

中國駐日大使吳江浩20日在中國駐日大使館舉辦的一項座談會上，指稱日本國會議員組團參加賴清德總統就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

對此，日本政府發言人、官房長官林芳正今天在例行記者會中批評吳江浩言論極不適當，並已向中方提出嚴正抗議。

日本富士晚報報導，對於中國駐日大使缺乏外交禮儀、對日本做出威壓的言行，岸田政府應考慮做出毅然決然的因應。

由跨黨派日本國會議員組成的日華議員懇談會（日華懇）有31名成員到台北參加賴總統就職典禮，眾議員、前國家公安委員長松原任也是成員之一。

松原仁認為，吳江浩的發言等於是出言攻擊日本國民，此事不能等閒視之。根據維也納公約，日本政府應通告將吳江浩列為「不受歡迎人物」（拉丁文：Persona non grata），予以驅逐出境。

松原仁昨天向眾議院議長發出要求政府說明立場的質詢動議書，此事將在國會進行討論。尤其，這不是吳江浩第一次出言恫嚇日本民眾，去年4月他就任駐日大使不久後的記者會上，言及日本如果將台灣議題與安全保障政策做連結的話，日本民眾將被帶進火坑。

當時的外務大臣林芳正就表示，吳江浩的發言極不適當，已透過外交管道向中方表達抗議。

松原仁難掩怒氣地說：「吳江浩無視日本政府的抗議，再度口出惡言，相當惡質、極無見識，對日本真的很失禮、很缺乏敬意。應該予以驅逐出境。」

日本福井縣立大學名譽教授島田洋一也主張應該儘速將吳浩江驅逐出境。

島田指出，在國際社會，外交官的發言具有很重要的意義，日本如果只會施放「遺憾砲」（每次只能表示遺憾）的話，難保不會被誤解為私下接受中國的立場。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富士晚報報導，日本國防相關人士表示，吳浩江的恫嚇之詞是有所本的。

美國國防部、日本防衛省的資料和分析顯示，中國擁有或部署可攻擊日本、射程達5500公里的彈道飛彈、巡弋飛彈合計逾2000枚。2022年8月當時美國眾議院議長裴洛（Nancy Pelosi）訪台後，中國進行大規模的圍台演習時，對沖繩縣與那國島外海、日本的專屬海域（EEZ）發射了5枚彈道飛彈。（編輯：高照芬）1130522