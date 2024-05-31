美國明尼阿波利斯市爆槍擊案 傳數人中彈3死

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（中央社明尼阿波利斯30日綜合外電報導）美國新聞媒體引述執法消息人士說法報導，明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）今天發生槍擊案，造成多達3人死亡，其中包括一名警官，另有數人受傷。

路透社報導，明尼阿波利斯警察局（Minneapolis Police Department）在社群媒體發文說，警察正在「因應現場行凶事件」，據稱有6人受傷，其中包括2名警察。

明尼阿波利斯警察局說，「情況仍不穩定」，敦促民眾避開明尼阿波利斯發生槍擊案的惠特爾（Whittier）地區。

目前無法取得進一步的官方細節。警方最初是在中部時區下午6時15分通報這起事件。

福斯廣播公司（Fox）旗下的明尼阿波利斯電視台KMSP引述匿名執法消息人士說法報導，有6人中彈，其中包括2名警察與4名平民，有一名警察與兩名平民死亡。

另一個當地電視台引述知情人士、美國廣播公司（ABC）旗下電視台KSTP消息報導，有一名警察身亡，另有一名警察住院，有多名平民中槍受傷。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130531