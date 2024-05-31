美國限制輝達超微等AI晶片出口中東 防落入中國手中

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據知情人士，美國官員已放慢向輝達和超微公司等晶片製造商發放向中東大規模出口人工智慧（AI）加速器許可證的速度，同時官員對該地區的AI開發進行國家安全評估。

彭博（Bloomberg News）報導，知情人士表示，目前尚不清楚評估需要多長時間，也沒有具體定義何謂「大規模出貨」。由於討論未公開訊息，知情人士要求匿名。知情人士表示，官員特別關注大量銷的情況售，因為阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等國家希望進口大量用於AI資料中心的晶片。

AI加速器是輝達（Nvidia Corp.）開創的一個類別，可協助資料中心處理開發AI聊天機器人和其他工具所需的大量資訊，已成為尋求建立AI基礎設施的公司和政府的必備設備。

美國商務部去年10月將原本針對中國等國家的晶片出口限制擴大到中東大部分地區，這意味企業必須取得美國政府的特殊許可，才能向沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等國家出口尖端半導體和晶片製造工具。

部分知情人士表示，過去幾週，美國官員延後或沒有回覆根據規定提交的許可申請。一位知情人士表示，其中包括希望向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和卡達的客戶出售產品的許可申請。

除了輝達和超微（Advanced Micro Devices Inc.）外，英特爾（Intel Corp.）和AI新創公司Cerebras Systems Inc.也生產加速器晶片。這4家公司不予置評。

知情人士表示，此舉目的是為了讓美方有時間針對如何在海外部署先進晶片制訂全面戰略。部分知情人士說，包括協商由誰來管理和保護用於訓練AI模型的設施。

美國商務部在聲明中表示，首要任務是「保護國家安全」。

美國商務部一名代表說：「對於最尖端的技術，我們透過跨部門流程進行廣泛的盡職調查，對於申請人打算將這些先進技術輸往世界各地的許可申請，會進行徹底審查。與往常一樣，我們仍然致力於與中東和世界各地的夥伴一起努力來保護我們的技術生態系統。」

美國的部分擔憂在於，中國公司可能會透過中東的資料中心獲得這些晶片，美國一直採取行動避免先進半導體及製造設備落入中國手中，擔心這些技術會被用來增強中國的軍事實力。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130531