本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐洲關切台灣朝小野大 邱太三：對外關係賴清德是多數

2024/6/1 02:08（6/1 02:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐洲政策研究中心論壇與會者關切台灣國會生態將如何影響兩岸關係，前陸委會主委邱太三（左）強調台灣對外立場一致， 駐歐盟代表李淳（右）認為中國終將與民進黨政府恢復對話。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月31日
歐洲政策研究中心論壇與會者關切台灣國會生態將如何影響兩岸關係，前陸委會主委邱太三（左）強調台灣對外立場一致， 駐歐盟代表李淳（右）認為中國終將與民進黨政府恢復對話。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾31日專電）歐洲政策研究中心舉辦論壇探討賴政府上台後動態，與會者關心台灣國會「朝小野大」局勢會否造成決策困難，進而衝擊兩岸關係，前陸委會主委邱太三回應稱，「在對外關係上，賴清德是多數」。

布魯塞爾智庫「歐洲政策研究中心」（Centre for European Policy Studies，CEPS）舉辦論壇，探討台灣新政局與台海發展動態。

去年剛卸任歐洲聯盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長，現為美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問學者維綱（Gunnar Wiegand）指出，台灣總統賴清德的就職演說對北京、華府或甚至台北都「帶來一些驚訝」。

他認為，像是「主權獨立國家」、「兩岸互不隸屬」，以及客觀上正確無誤的「（台灣）事實獨立」等話，過去台灣政府或政黨都說過，但差別在於有些用詞第一次出現在總統就職演說，而這些細微差別看在北京眼裡就可能是挑釁。

不過維綱也說，其實不管台灣總統說什麼，只要沒有表現出屈服或趕快統一，北京都會解讀成挑釁，因此「我們必須聚焦的關鍵問題是，未來兩岸是否能有認真的對話」，而這些對話顯然很重要。

維綱更指出「台灣內部也需要認真的對話」。他說「不瞞各位，（台灣）反對黨如此迅速的在內閣都還未組成前就推動新法案，讓我們這裡許多人都感到驚訝，而這些反對黨合計票數比執政黨多」。

因此他認為台灣內部有必要建立認真對話管道，以穩定局勢，避免政府決策阻滯，「台灣政治文化對兩岸關係更形重要」。

訪歐出席此論壇的邱太三表示，相較過去，這次中國對賴清德就職演說的反應「都在預期之內」，台灣政府將不會有突發或意外舉動，他也評估習近平的優先順序一是穩內政，二是處理美國關係，三才是對台。

邱太三說，習近平對台仍以和平統一為基調，並將以福建為「融合實驗區」，台灣政府會密切關注此事發展。

對於國會生態，他強調台灣面對國際、兩岸關係是一致的，民進黨在國會改選中或因執政包袱失去部分年輕人選票，但贏得總統，「在對外關係上，賴清德（政府）是多數」，並非北京或在野黨說的「少數總統」。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳也回應，民進黨至少會再執政4年，因此希望中國終能瞭解，拒絕與民進黨政府對話毫無道理，他相信未來兩岸將會恢復某種程度的對話。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他向在座歐洲人士半開玩笑說，中國是個「有趣的鄰居，他們對我們很有敵意，但我們非常冷靜，用幽默的方式看待這個永遠的鄰居」，因為兩岸事實上彼此瞭解。

至於台灣內部對話，李淳表示已經在發生，並非國會內部的政黨對話，而是政府與立法院的對話，包括過去兩周行政院長已兩度拜訪立法院長，且新政府許多部長來自民間企業或專業界，沒有政治包袱，他們有能力也願意與國會各黨展開對話。（編輯：徐睿承）1130601

#台灣
#邱太三
#賴清德
賴清德
不擔心「藐視國會」 經長郭智輝：回歸專業討論總統：擬成立體育運動發展部 年編200億辦國際賽事
邱太三
邱太三：中國需評估若斷ECFA 衝擊兩岸和平可能性兩岸旅遊卡關 邱太三：大陸應該放遊客來台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43
更多編輯台推薦新聞：